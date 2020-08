Podcast Nº 100: contamos como tem sido fazer jornalismo nessa pandemia

É com muito orgulho que hoje a gente bate no peito e diz: chegamos ao episódio 100 do O Que a Bahia Quer Saber. 100 programas cobrindo, quase que diariamente, a maior crise sanitária das nossas vidas.

Para comemorar a marca, a gente pede licença para contar um pouco da história do podcast e do jornalismo do CORREIO em tempos de coronavírus. Acreditem: foi uma total coincidência o início do nosso pograma ter vindo na semana em que a covid-19 estourou na Bahia.

Sabia que temos repórteres e fotógrafos indo todos os dias para a linha de frente do coronavírus? E que estamos todos trabalhando de casa, morrendo de saudade da convivência na redação? Deixa a gente desabafar um pouquinho e contar como tem sido trabalhar com jornalismo no meio dessa pandemia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.