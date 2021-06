Poder Judiciário da Bahia instala seis novas unidades judiciais no interior do estado

O Poder Judiciário da Bahia (PJBA), com o objetivo de continuar o avanço no fortalecimento do 1º Grau, inaugura seis novas unidades judiciais em quatro comarcas do interior do estado. São elas: Vitória da Conquista, Brumado, Livramento de Nossa Senhora e Paramirim.

A instalação das Varas será feita pelo Presidente do PJBA, Desembargador Lourival Almeida Trindade, cuja gestão tem como foco a valorização do 1º Grau de jurisdição, um dos compromissos firmados assim que assumiu o cargo, em fevereiro de 2020.

Na segunda-feira (28), às 16h, será a instalação da 2ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos e da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista, situada a 518 quilômetros de Salvador.

Em Brumado, comarca localizada a 537 quilômetros de Salvador, a instalação da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública acontece no dia 29/6, às 10h30. Neste mesmo dia, às 15h, na Comarca de Livramento de Nossa Senhora, situada a 605 quilômetros da capital baiana, será instalada a 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública e a Vara do Sistema dos Juizados Especiais. Para receber as novas unidades, foram realizadas adaptações e reformas na estrutura do Fórum Elemar Klinger Spínola de Livramento de Nossa Senhora.

Em Paramirim, situada a 666 quilômetros da capital baiana, a instalação é da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude. No Fórum Arnaldo de Almeida Alcântara, da Comarca, a instalação da nova unidade será acompanhada de implantação de sala de depoimento especial, designada para crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, e adequações de acessibilidade.