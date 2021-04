'Poderíamos ter saído até com placar elástico', diz Rodrigo Chagas

O empate em 1x1 com a Juazeirense, na noite da última quarta-feira (21), não deixou o técnico do Vitória, Rodrigo Chagas, de todo decepcionado. Na avaliação dele, o rubro-negro apresentou bom desempenho no estádio Adauto Moraes, no confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Baiano.

"Propomos o jogo o tempo todo, fomos agressivos, fizemos das duas substituições de Wesley e Vico por questões físicas, estão retornando de lesões. Criamos muito nesse jogo. Fizemos um bom jogo, tivemos inúmeras oportunidades. Não fizemos e em um das três oportunidades deles, fizeram o empate. Agora é trabalhar, buscar o melhor, evoluir, crescer e passar a responsabilidade nesses três jogos para buscar a classificação", afirmou Rodrigo Chagas após o apito final.

"Acredito que fizemos um bom jogo. O que nos deixa chateados até pelo fato das inúmeras chances que criamos e poderíamos ter saído até com placar elástico", completou o treinador.

Com o resultado, o Vitória segue na vice-lanterna do estadual, agora com sete pontos, cinco a menos que o Bahia, primeiro time dentro do G4. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais.

No entanto, o Vitória ainda fará três jogos na fase classificatória do estadual, todos no Barradão. Além do duelo contra o Fluminense de Feira, na última rodada da fase classificatória, o rubro-negro ainda tem outros dois jogos pendentes, contra Vitória da Conquista e Jacuipense, que precisaram ser adiados porque os rivais do interior enfrentaram surtos de covid-19.

O primeiro duelo dos três será contra o xará do interior, quarta-feira (28), às 19h30, no Barradão, em partida atrasada válida pela 2ª rodada.

"Dizer ao torcedor que a gente vai buscar, está aqui para trabalhar. Temos três jogos para fazer em casa, sabemos da nossa obrigação e vamos buscar isso. Todo atletas estão cientes, foi colocada a responsabilidade. Espero que nesses jogos a gente possa ter um pouco mais de felicidade e capricho no terço final e nas finalizações", vislumbrou Rodrigo Chagas.

Antes de voltar a se preocupar com o Baiano, o Vitória voltará todas as atenções para a Copa do Nordeste. No sábado (24), o rubro-negro faz o jogo único da semifinal do torneio regional contra o Ceará. A bola rola às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza.