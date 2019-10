Poderosos com Dulce: canonização congraça gente das mais variadas correntes

No dia que virou santa, Irmã Dulce fez o que, durante sua vida, foi sua marca no quesito política e autoridades: congraçou gente das mais variadas correntes e pensamentos. Representantes dos três poderes estiveram presentes no evento que aconteceu neste domingo (13): o vice-presidente Hamilton Mourão; o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ); o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP); e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O vice-presidente do Brasil celebrou a canonização de Irmã Dulce em uma mensagem no Twitter.

“Participei da cerimônia de canonização do #AnjoBomdaBahia pelo #PapaFrancisco. #IrmãDulce, que com grande amor e fé intercedeu pela saúde e vida de milhares de brasileiros, torna-se Santa de todo nosso Brasil e do mundo”, escreveu Mourão.

O vice presidente Hamilton Mourão foi acompanhado da esposa à cerimônia de canonização de Irmã Dulce (Foto: Reprodução)

Já o presidente do Senado exaltou a honra em estar presente na ocasião. “É uma honra inexplicável fazer parte deste momento. Salve Santa Dulce dos Pobres, abençoe o nosso país”, postou Alcolumbre no Twitter.

Também participaram da cerimônia o ex-presidente da República José Sarney, de quem Irmã Dulce tinha um telefone direto para pedir doações.

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), e seu vice, Bruno Reis (DEM), também estiveram presentes. O prefeito destacou a emoção que sentiu em participar da canonização.

“É uma emoção muito grande acompanhar a canonização do nosso Anjo Bom da Bahia aqui no Vaticano. Nas minhas orações, pedi que ela continue guiando os nossos caminhos e olhando pelos que mais precisam. Salve, Santa Dulce dos Pobres!”, escreveu ACM Neto no Twitter.

O prefeito ACM Neto se emocionou durante a canonização (Foto: Reprodução)

Já o vice-prefeito lembrou a obra realizada pela nova santa. “Que essa história tão bonita de caridade e dedicação aos mais pobres toque o coração de todo o mundo. Viva, Santa Dulce dos Pobres!”, postou nas suas redes sociais.

Além deles, estiveram na tribuna reservada às autoridades - em área vetada de acesso à imprensa pelo Vaticano - o governador da Bahia, Rui Costa (PT); o procurador-geral da República, Augusto Aras; o ministro da Saúde, Henrique Mandetta; o secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster; e o secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco.

“Neste dia histórico para a Bahia e para todos que têm fé em Deus, e todos que gostam de ajudar o próximo, ver esse exemplo de vida que agora é santificada, a nossa Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres”, falou o governador Rui Costa.

O governador Rui Costa posou para foto com o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil Dom Murilo Krieger (Foto: Reprodução)

Além das autoridades brasileiras estiveram no Vaticano o Príncipe Charles, da Inglaterra, e o presidente da Itália, Sergio Mattarella. Um inglês e uma italiana também foram canonizados neste domingo.

O responsável pela Comunicação e RI Nordeste da Odebrecht, Marcelo Gentil, também foi ao Vaticano para representar o grupo e a família Odebrecht.

“Nossa relação com Irmã Dulce é longa e representa parte fundamental de nossa história. Norberto Odebrecht dizia que Irmã Dulce foi a mais santa das criaturas que ele conheceu. Mais do que nunca, nossa Santa representa o poder da ação e da temperança frente às ideologias, uma grande esperança num momento tão importante da história da humanidade. Ela está lá, ao lado do criador, olhando por todos nós”, falou Gentil.

Marcelo Gentil, responsável pela Comunicação e RI Nordeste da Odebrecht, representou o grupo e a família Odebrecht (Foto: Divulgação)

O empresário e publicitário Nizan Guanaes foi mais uma das personalidades que estiveram na cerimônia de canonização de Irmã Dulce. No Vaticano, ele lembrou que a história da santa é um exemplo para a própria Igreja Católica.

“Me sinto emocionado como baiano. Imaginar como uma mulher franzina que começou uma obra num galinheiro... Que viveu abraçada nos pobres, nos perdidos, nos excluídos chegou até aqui. Mas vendo este luxo, recomendo a Igreja Católica que faça o caminho inverso e volte imediatamente ao galinheiro, aos pobres e excluídos porque só assim será santa”, avaliou Guanaes.

O empresário e publicitário Nizan Guanaes também foi ao Vaticano (Foto: Divulgação)

A canonização de Dulce aconteceu durante o Sínodo da Amazônia, evento organizado pelo Vaticano para discutir a presença da igreja e as políticas ambientais na Amazônia.