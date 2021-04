Poeta lança projeto multimídia que aborda relações entre homens negros 

Dedicando à sensibilidade dos homens negros, o poeta baiano Marcelo Ricardo lança nesta quarta-feira (7), às 20h, no Youtube, o projeto literário e multimídia Adé. Abordando as relações afetivas entre homens negros por uma perspectiva de comunidades de terreiro, a produção é composto pelo livro de poemas Aos Meus Homens, que será lançado junto com filme Adé.

Adé é uma palavra em iorubá usada nos terreiros de candomblé para denominar homens que escolhem viver afetivamente com outros homens. Para o autor, a palavra não se centra apenas no aspecto da sexualidade, e busca ampliar o significado por um princípio da vivência comunitária e ancestralidade africana em seus versos.

“Observo um olhar redutivo sobre as experiências de dissidentes de gênero e sexuais como apenas um recorte à sexualidade, como se fossemos um ser deslocado da comunidade. Não é o que vejo nas comunidades de terreiro. Este é meu interesse no projeto: falar de comunidade, pois entendo Adé como participante e guardião do axé”, explica Marcelo, que estreia no cenário literário.

Bacharel em Humanidades pelo Instituto de Artes, Humanidades, Ciências e Tecnologias - Milton Santos (IHAC-UFBA), Marcelo Ricardo é poeta, contista e roteirista. Vencedor do concurso nacional de contos pela Editora Malê em 2016, e participante do projeto curta universitário, organizado pelo Canal Futura, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, o multiartista se apropria do audiovisual, da música, da performance e da literatura para lançar seu livro.

“Quando escrevo costumo pensar meus textos em diversas condições artísticas, e queria mostrar para as pessoas diversas formas em poder me ler também”, descreve. Com versos irreverentes que convocam a memória do célebre sacerdote Joãozinho da Goméia, responsável por instaurar um novo olhar para os homens no candomblé, às letras melódicas do rapper paulista Rico Dalasam, que também escreve carta de abertura aos leitores que integram a coletânea de Marcelo Ricardo.

Com 100 poemas, o livro é uma declaração desde o título “Aos meus homens”, e chega ao mercado pela Editora Malê, junto aos produtos para internet. O projeto Adé tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

O livro impresso poderá ser adquirido pelo site da editora, após o lançamento do álbum visual, que acontece no dia 7 de abril, às 20h, pelo canal do projeto Adé no Youtube. O material visual é feito por cenas confessionais e performances de poemas musicados, em que o autor conta sobre suas experiências com a escrita e com outros temas que o atravessa.

Posteriormente, as faixas que são originadas pelo livro e foram musicadas para o filme serão distribuídas em plataformas streamings. “Eu sempre tive receio de falar, pois sentia que minha voz depunha contra tudo que eu tentava esconder. Partir desse dispositivo foi uma viagem por muitas camadas de minha história”, revela Ricardo. A produção conta com arranjos do beatmaker santamarense Laraapio, que une experimentações e toques sagrados.