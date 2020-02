Polêmica com Kannário, pipoca de Claudia e mais: veja o que rolou na segunda de folia

O Carnaval está chegando ao fim, mas, calma, ainda tem muita coisa até Quarta-Feira de Cinzas. Para deixar você por dentro de tudo o que rolou na segunda-feira (24) de folia, o CORREIO separou os destaques abaixo.

Confira, em ordem cronológica:

La Fúria comandou trio sem cordas no Campo Grande

A banda La Fúria, comandada pelo cantor Bruno Magnata, arrastou uma multidão de pagodeiros no circuito Osmar, no Campo Grande, nesta segunda-feira (24). Enquanto aquecia os instrumentos e a galera ia chegando, Magnata puxou um pout-porri de samba e fez os foliões sambarem no miudinho. Depois de todo mundo devidamente aquecido, a banda dos paredões emendou uma sequência de seus maiores sucessos dos últimos carnavais, como a música "Oe", que fez o público dançar e jogar as mãos para o alto, acompanhando a coreografia das bailarinas da banda.

Claudia Leitte faz homenagem a Maria Quitéria

A cantora Claudia Leitte aproveitou o quinto dia de Carmaval para puxar seu trio sem cordas no Campo Grande. O look de hoje homenageava foi Maria Quitéria, símbolo feminino da luta pela Independência da Bahia. Ao som de Perigosinha, Largadinho, Beijar na Boca e Extravasa, a loira puxou uma multidão de foliões na avenida.

(Foto: Jefferson Peixoto/Secom)

A roupa foi elaborada pela dupla Yan Acioli e Israel Valentim. Neste Carnaval, ela já usou figurinos inspirados em Madonna, Joana d’Darc e de guarda municipal. Ao som de Perigosinha, Largadinho, Beijar na Boca e Extravasa, a loira puxou uma multidão de foliões na avenida.

Campo Grande tem FitDance para todas as idades

Quem foi que disse que só quem frequenta academia sabe meter os passinhos do grupo FitDance? Os foliões que foram atrás do pranchão do grupo nesta segunda-feira provaram que não é bem assim. Teve de tudo um pouco, homem, mulher e criança fazendo as coreografias do grupo no circuito Osmar. Famoso pelos passinhos de músicas de pagode, o grupo comandou uma legião de dançarinos na avenida. Tinha gente metendo passo até em cima das árvores.

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Kannário desliga trio para Mudança do Garcia passar

A pipoca de Igor Kannário foi interrompida na nesta segunda-feira (24) no circuito Osmar, no Campo Grande. Ao todo, o trio ficou cerca de 20 minutos parado, retomando às 16h25. O bloco Mudança do Garcia entrou na avenida em frente ao Teatro Castro Alves, justamente quando a pipoca de Kannário se aproximava da via, vindo da Vitória.

(Foto: Inácio Teixeira/Secom)

Sem poder avançar, o trio de Kannário desligou o motor, o som e teve que esperar o Mudança do Garcia no seu desfile. Kannário se manifestou: "A gente vai esperar o Mudança do Garcia adiantar o lado. O que eu quero é cantar mas não tem como cantar parado".

Kannário desligou trio

(Foto: Vitor Villar/CORREIO)

Kannário pede vaia para PM e acusa de abuso de poder: 'Agressores'

O cantor e deputado Igor Kannário pediu uma vaia para a Polícia Militar da Bahia quando puxava sua pipoca no Campo Grande. De cima do trio, ele viu a PM passando com agressividade para desfazer uma rodinha em meio aos foliões. "Peço à imprensa, filma isso aí. Isso é abuso de poder, aubuso de autoridade. Quero uma vaia para a Polícia Militar da Bahia", afirmou, sendo atendido. Os foliões vaiaram e depois gritaram "Uh, é o Kannário".

"Agressores, agressores! Venha me bater aqui em cima. Quero ver!", provocou.

Depois, ele retomou a música Embrazando, mas um pouco à frente Kannário falou que a PM pode fazer algo contra ele. "Se acontecer alguma coisa comigo, quem mandou me matar foi alguém da Polícia Militar", acrescentou.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não quis comentar as declarações do parlamentar. Mais tarde, a Polícia Militar divulgou uma nota de repúdio (leia completa).

'A gente balança a bunda, mas também quer respeito', diz Pabllo Vittar

No início da apresentação no circuito Dodô, Pablo Vittar cantou os principais sucessos e deu o recado: “A gente balança a bunda, mas também quer respeito”, disse ela, vestida em um body rosa.

A artista começou a apresentação com a música “Parabéns”, parceria com o baiano Marcio Victor, da banda Psirico. “Será que vou sair namorando daqui hoje?”, provocou a cantora. Depois, foi a vez de "K.O", "Problema Seu" e "Amor de Que", aposta para esse ano.

Prefeito faz balanço sobre domingo de Carnaval e apela para PM aumentar efetivo nas ruas

O prefeito ACM Neto voltou a pedir que a Polícia Militar (PM) da Bahia, sob o comando do governo estadual, aumente a presença de policiais nos circuitos da festa. “Há uma percepção nossa de que poderia haver um efetivo maior nas ruas. Eu já fiz este apelo, inclusive pessoalmente e através da imprensa. Este apelo continua, nosso desejo é que haja um efetivo maior nas ruas, mas é uma decisão que não cabe ao prefeito. É uma decisão do governo do estado e cabe ao governador (Rui Costa) se pronunciar sobre isso”, disse durante uma entrevista no centro de imprensa da Prefeitura, no Campo Grande na tarde desta segunda-feira (dia 24). Neto foi questionado por jornalistas a respeito de uma suposta redução no efetivo das forças de segurança estaduais, entretanto ressaltou que esta é uma resposta que cabe ao estado. “Eu não posso dizer que existe um menor efetivo policial nas ruas, porque quem tem que responder por isto é a própria polícia”, afirmou.

Prefeito faz balanço sobre domingo de Carnaval

(Foto: Max Haack/Secom)

Mais tarde, o prefeito ACM Neto foi homenageado pelo afoxé Filhos de Gandhy, durante o desfile do bloco no circuito Barra-Ondina.

Com celebridades no trio, Ivete Sangalo arrasta multidão no circuito Dodô

Acompanhada de celebridades no seu trio, a cantora baiana Ivete Sangalo se apresentou pela terceira vez no Carnaval de Salvador. Ela deu a largada em mais um dia de 'farra' nesta segunda-feira (24) desfilando pelo bloco Coruja. Sempre engraçada, a cantora soltou mais uma das suas na saída do trio: "Bora, que mamãe vai largar uma madeira que eu tenho até medo".

(Reprodução/Instagram)

Em seguida, emendou com a música Não Me Olha Assim, gravada com Tom Kray, o Tomate. No trio, estavam celebridades como o apresentador André Marques, o humorista Carlinhos Maia, a atriz Cris Vianna e a dançarina Lorena Improta. O marido de Ivete, o nutricionista Daniel Cady, e o filho primogênito dela, Marcelo, também estavam a bordo.

Pedido de noivado feito por Gandhy marca início de desfile na Barra

A história de amor – ao menos a parte oficial – dos professores Elton Magalhães, 34 anos, e Lara Couto, 31, começou no meio de uma folia e, pelo que tudo indica, vai se perpetuar por todos os outros carnavais do casal. O primeiro passo para tornar isso possível foi dado na noite desse domingo (23), quando Elton, fantasiado de Filhos de Gandhy, ao invés de trocar um colar, decidiu trocar alianças por beijos com Lara no Circuito Barra-Ondina.

(Foto: Acervo pessoal)

“A gente começou a se envolver mesmo no Carnaval de 2018 e justamente no primeiro dia que eu saí de Gandhy. Eu tinha conhecido ela um ano antes, num show de Gerônimo, e apesar de ela ser daqui, morava em Vitória (ES), e ficamos um tempo afastados. Mas aí veio 2018 e a gente nem combinou de sair junto, mas acabou se encontrando na avenida. Terminamos o Carnaval juntos e a relação começou a se construir ali”, afirma o professor, que depois do pedido de namoro passou a frequentar o aeroporto com mais frequência, para ver a esposa tanto em Vitória quanto em Maceió (AL), onde ela mora atualmente e leciona Teatro. Confira aqui a história completa do casal e o vídeo do momento do pedido e da troca de alianças por beijos e abraços.

Vestida de Rainha da Balbúrdia, Daniela Mercury se posiciona contra a censura

O meme do “descansa, militante” não tem nenhuma força contra Daniela Mercury. A Rainha Má do Carnaval de Salvador quer mais é se posicionar mesmo. Nesta segunda-feira (24) ela desfilou vestida de Rainha da Balbúrdia, em um protesto contra as tentativas de censura e a favor da liberdade de expressão. Antes de iniciar o trajeto com o Crocodilo no circuito Barra-Ondina, Daniela ainda antecipou para o CORREIO que iria exibir imagens de livros e filmes que sofreram tentativa ou foram censurados no Brasil.

(Foto: Secom/Divulgação)

Logo no começo do desfile, o ‘triatro’ (trio+teatro) exibiu capas de filmes como Bacurau e livros tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas e Os Sertões. Antes de dar a largada, Daniela aproveitou para lembrar que foi o Crocodilo o primeiro a desfilar no Barra-Ondina há 23 anos, quando o Carnaval acontecia exclusivamente no Campo Grande.

Gilberto Gil acompanha desfile dos Filhos de Gandhy no Expresso 2222

O perfume de alfazema tomou conta do Camarote Expresso 2222 no início na noite desta segunda-feira de Carnaval (24). A passagem do afoxé Filhos de Gandhy pelo circuito Barra-Ondina foi acompanhada de perto por um de seus associados mais queridos, Gilberto Gil.

(Foto: Ulisses Dumas/Divulgação)

Ao lado da esposa Flora Gil, o anfitrião do espaço assistiu e aplaudiu a passagem do ‘tapete branco da paz’, um dos blocos mais respeitados e esperados do Carnaval da Bahia. “Essa é a pérola internacional que o Brasil produziu. Salve Gilberto Passos Gil Moreira, salve Gilberto Gil. Axé, Camarote 2222”, saudou o Afoxé.

