Polícia acaba com quatro festas paredão em São Gonçalo dos Campos

Quatro festas do tipo ‘paredão’ foram encerradas por equipes da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana), no município de São Gonçalo dos Campos, no centro norte do estado. A ação fez parte da Operação Decibéis, deflagrada na noite dessa sexta-feira (21).

Conforme explicou o comandante da unidade, major André Cavalcante, o trabalho foi iniciado no intuito de evitar a disseminação do novo coronavírus, causador da covid-19, naquela região. Eventos ilegais foram encerrados nos povoados de Magalhães, Cristóvão e Xavante.

“Essas festas são o nosso principal foco ao longo do final de semana e, assim que iniciamos as rondas, encontramos aglomerações em estabelecimentos comerciais, postos de gasolina e até em sítios alugados”, contou o oficial.

O major acrescentou que as pessoas respeitaram a determinação de término, sem causar transtornos.

"Seguiremos com rondas nos finais de semanal”, concluiu Cavalcanti, lembrando que os números do Disque Denúncia da SSP (181) ou do WhatsApp institucional (75 9 9969-0868) estão disponíveis para que a população informe sobre as festas irregulares.