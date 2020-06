Polícia acaba festa em casa de luxo com quase 40 pessoas em Vilas do Atlântico

Um evento intitulado 'Pandemia Fest', que era realizado em uma casa alugada, na Rua de Tramandaí, em Vilas do Atlântico, com a participação de 22 homens e 17 mulheres acabou interrompido, na noite de terça-feira (2) pela polícia. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), o evento foi realizado por moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador, que festejavam com som alto e uso excessivo de bebida alcoólica.

Após uma denúncia, uma Força Tarefa composta pela 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas) e equipes da prefeitura de Lauro de Freitas terminou com a quinta festa irregular que era realizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em nota, a SSP informou que, com a chegada das equipes de fiscalização, o grupo consentiu com o encerramento da festa e deixou o local. "Recebemos a denúncia através do telefone 156. Agradecemos pela contribuição da população", explicou o comandante da 52ª CIPM, major Everton Monteiro. Ele disse ainda que o dono do imóvel será notificado pela prefeitura.

Foto do leitor