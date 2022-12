Polícia afirma que Thiago Rodrigues caiu sozinho e nega roubo

A polícia do Rio de Janeiro afirmou que o ator Thiago Rodrigues caiu e se machucou sozinho, negando a alegação de que ele tinha sofrido agressões durante um assalto no último domingo (11), na praça Santo Dumont, na Gávea.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, a delegada Bianca Lima, que investiga o caso, descartou que ele tenha sido espancado ou que tenha se envolvido em uma briga na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com o vídeo que a delegada teve acesso, o ator estava sentado em uma barraca de feira e, logo depois, tombou, caindo de cara no chão.

"Ele afirmou ter saído do evento com uma amiga. Essa amiga teria falado: 'olha Thiago, eu deixei você naquele lugar e você estava bem'. Isso já era 5h40", contou Bianca Lima. A delegada ainda contou que Thiago Rodrigues afirmou que não se recordava do que tinha ocorrido.

Apesar da situação, o celular do ator ainda está desaparecido: "Nós vamos buscar saber qual o paradeiro desse celular, nós precisamos de tempo para notificar as operadoras e saber onde está esse celular".