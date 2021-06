Polícia apreende 142 camisas de bloco junino que desfilaria em Cruz das Almas dia 24

A polícia apreendeu 142 camisas personalizadas de uma festa junina que estava programada para ocorrer em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, na próxima quinta-feira (24), feriado de São João. As camisas do bloco junino denominado “Os Kamaradas” que eram vendidas por R$ 17 reais foram localizadas por policiais da Delegacia Territorial (DT) do município, que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do organizador do evento, na última segunda-feira (21).

Além das camisas, foram apreendidos no local caderno de anotações de compra e venda dos abadás. O bloco desfilaria na Rua Santo Antônio. “Fizemos o trabalho de investigação e descobrimos o responsável pela venda das camisas. No dia que seria o evento, vamos contar com o apoio da Polícia Militar, para que se houver algum indicativo de festa, ou aglomeração, possamos punir diante da lei os envolvidos”, explicou o delegado Cristóvão Éder, titular da DT. O material apreendido foi encaminhado para unidade policial.