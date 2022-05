Polícia apreende 40kg de maconha e submetralhadora em bar na Bahia

A Polícia Civil apreendeu 40kg de maconha e uma submetralhadora dentro de um bar em Santo Antônio de Jesus, nesta quarta-feira (25), durante a Operação SAJ Forte. Os agentes encontraram a droga escondida dentro de uma piscina em construção. O local também era usado para realizar festas.

As diligências foram realizadas no bairro Alto de Santo Antônio, após denúncias, por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e das Delegacias Territoriais da cidade e de Laje.

Além da maconha e da submetralhadora, os policiais encontraram mais 20 trouxinhas da mesma droga, cocaína, três armas, 123 munições, dez carregadores, duas balanças, anotações da contabilidade do tráfico e dois celulares.



“Recebemos denúncias de tráfico de drogas e homens armados na Rua Santa Rita, e deslocamos para o endereço, onde fomos recebidos a tiros”, informou o coordenador regional de SAJ, delegado Joaquim José Pereira de Souza.

Todo material foi apreendido e está à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, as ações terão desdobramentos, para localizar suspeitos que possuem mandados de prisão em aberto.



“O local onde o material foi apreendido – um bar em construção com uma ampla piscina – é utilizado por criminosos para armazenar drogas, munições e armas, além de realizar festas regadas a entorpecentes”, acrescentou o delegado.



Três pessoas já foram presas, carro, roupas camufladas, armas, munições, balança, dinheiro, drogas, celulares e anotações do tráfico já foram apreendidos durante outras diligências realizadas na Operação SAJ Forte, deflagrada com o apoio da Polícia Militar.