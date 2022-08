Polícia apreende 5 kg de cocaína em ônibus de turismo em Vitória da Conquista

Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (24), transportando 5 Kg de cocaína escondidos na bagagem de um ônibus de turismo em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização de combate à criminalidade no Km 830 da BR 116. O ônibus fazia o itinerário São Paulo (SP) x Caruaru (PE).

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deram ordem de parada ao veículo por volta das 11h30. Durante a abordagem e procedimentos padrões de checagem, os policiais contaram com o auxílio cadela farejadora K9 Raia, a qual prontamente indicou a presença de drogas no interior de uma mochila que estava no compartimento de bagagens.

A droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.