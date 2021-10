Polícia apreende armas e drogas durante operação contra 'paredão' no Arenoso

Equipes da Rondesp Central apreenderam dois fuzis, uma submetralhadora, uma carabina, uma espingarda e 22 balanças em um imóvel, nesta quinta-feira (14), no bairro do Arenoso, em Salvador. Os itens foram localizados durante policiamento para combater a realização de festas do tipo ‘paredão’ na capital.



Ao chegar ao local, os policiais flagraram cerca de oito homens armados que atiraram contra eles e fugiram logo em seguida. Segundo informações da Polícia Militar, foi descoberta a existência de uma quadrilha com atuação na região do Arenoso.



No imóvel, também foram apreendidos dois cadernos com anotações de ‘paredões’, dois carregadores para os armamentos, 2 mil pinos de cocaína, cerca de 15kg de maconha em tabletes, aproximadamente 2kg de pasta base, roupa camuflada, três coldres, itens utilizados na confecção de lança perfume, além de embalagens para armazenar drogas.



A ocorrência foi registrada no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Foto: Divulgação / SSP-BA

Paredões proibidos

O governador Rui Costa anunciou no final da tarde desta quarta-feira (13) que o estado não vai mais permitir festas do tipo "paredão" na Bahia. A decisão foi informada após a morte de seis pessoas em um tiroteio em uma festa do tipo no bairro do Uruguai, na noite de ontem.

"Não vamos permitir mais nenhuma festa de paredão na Bahia. Para festas serem realizadas fechando ruas, as prefeituras precisarão autorizar e comunicar à Polícia Militar previamente. Caso não haja autorização prévia, a PM deverá apreender os equipamentos sonoros", disse Rui.



Mais cedo, o governador afirmou que a violência cresceu por conta da miséria e disse que o tema precisava ser debatido de maneira mais ampla. "Insisto, a gente precisa fazer esse debate nacionalmente sobre o crime organizado, marco legal, tráfico de drogas. Para quem é consumidor, as pessoas se sentem ofendidas... Mas é fato. Quem está financiando a morte desses jovens infelizmente é o fluxo financeiro do comércio das drogas. A gente goste ou não. O debate precisa ser amplo".