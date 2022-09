Polícia apreende carga de cigarros eletrônicos contrabandeados na Bahia

Policiais rodoviários federais apreenderam um carregamento ilegal de cigarros eletrônicos de origem estrangeira, nesta quinta-feira (22), na praça de pedágio - Km 599 da BR 324 - em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Tudo começou após ordem de parada a um ônibus de viagem que saiu do estado de São Paulo. Inicialmente foi realizada uma consulta dos documentos do veículo, do condutor e dos passageiros.

Em seguida foi feita uma vistoria no compartimento de bagagem, momento este que foram encontrados 372 cigarros eletrônicos, 215 insumos (essências) e 403 peças e acessórios, que possuem comercialização proibida pela Anvisa no Brasil, caracterizando assim, contrabando de mercadorias.

Todo o material foi despachado por encomenda e será possível rastrear e investigar os responsáveis pelo transporte. Diante da situação, os materiais apreendidos serão encaminhados à Receita Federal de Salvador.