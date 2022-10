Polícia apreende cocaína, maconha e balança de precisão em Monte Gordo

Policiais militares apreenderam 60 pinos de cocaína, meio tablete de maconha, além de 14 embalagens contendo maconha, quatro porções de cocaína, uma pedra de crack e uma balança de precisão em Monte Gordo, a 67 km de Salvador, no sábado (1º). Os agentes da 59ª CIPM faziam o policiamento na localidade conhecida como Cascalheira de Monte Gordo quando viram um grupo de homens com armas de fogo.

Os policiais deram ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram. Enquanto fugiam, houve troca de tiros com os policiais. .

Após o confronto, a equipe realizou uma varredura no local onde encontrou as drogas. Buscas pelos suspeitos também foram feitas, mas nenhum dos indivíduos foi localizado. Todo o material apreendido foi apresentado à Delegacia Territorial do município, onde a ocorrência foi formalizada.