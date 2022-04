Polícia apreende mais de 247 quilos de maconha dentro de carro na Bahia

Duzentos e quarenta e sete quilos de maconha prensada foram apreendidos por equipes do 6º Batalhão de Policia Militar (BPM/ Senhor do Bonfim), na tarde do último sábado (16). O material estava em um veículo que trafegava na BR 407, no distrito de Aroeira, cidade de Filadélfia. Segundo o major Flailton Oliveira , subcomandante da 6° BPM, os policiais realizavam a Operação Blitz Protege, quando o condutor de um veículo Citroen C3 começou a dirigir em alta velocidade.

O automóvel foi seguido e acabou colidindo com uma motocicleta. O motociclista ficou ferido e foi socorrido, o condutor do automóvel conseguiu fugir. Durante a revista do carro foram encontrados 312 tabletes de maconha prensada embalados, uma arma calibre 40 e munições. Todo material foi apresentado na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim.