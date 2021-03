Polícia apreende mais de 4kg de haxixe dentro de vídeo game XBox em Salvador

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO) da Polícia Civil da Bahia, apreendeu mais de 4 kg de haxixe. A droga estava escondida dentro de uma encomenda interceptada dos Correios.



Ação teve início após trabalho de inteligência das forças policiais sobre uma carga suspeita que saiu do Mato Grosso com destino a capital baiana. Com o auxílio dos Correios, os policiais conseguiram interceptar a encomenda na Central de Distribuição localizada no aeroporto de Salvador.Após minuciosa revista na caixa, os policiais encontraram os tabletes de haxixe, escondidos dentro de um de um vídeo game do modelo Xbox One. Também foi encontrada uma substância pastosa (extrato de maconha) conhecida por “Cambo wax”. De acordo com a PRF e a DRACO, a “Cambo wax” tem alto valor no mercado do tráfico de drogas.Ao todo foram apreendidos 4,165 Kg de haxixe, que é uma droga produzida a partir da resina da cannabis sativa, a planta da maconha, e tem um valor bem mais elevado no mercado.Os policiais conseguiram identificar e localizar o responsável pela droga que foi preso em flagrante por tráfico de drogas com pena prevista entre 5 a 15 anos de prisão. A operação não divulgou a identidade do acusado, nem onde foi realizada a prisão.