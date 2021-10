Polícia apreende mais de 900 porções de crack em Feira de Santana

Policiais apreenderam mais de 900 pedras de crack, embalagens, balanças e outros materiais com um grupo no bairro de Queimadinha, em Feira de Santana, nesta segunda-feira (4).



As equipes chegaram na localidade da Travessa Rondônia após informações sobre tráfico de drogas, conforme diz o comandante do Esquadrão Asa Branca, tenente-coronel André Luís Cavalcante Vieira. “Um bando que estava armado e utilizava roupas camufladas fugiu para uma área de vegetação, na Lagoa do Prato Raso. Eles efetuaram disparos e não foram alcançados, mas deixaram grande quantidade de materiais.”



No local, foram apreendidos 924 pedras de crack, 26 porções maiores da mesma droga, 500 gramas de cocaína, 4 mil embalagens, uma roupa camuflada, uma balança de precisão e outros pacotes com diferentes tipos de entorpecentes. O material foi levado para a Delegacia Territorial de Feira de Santana.



A ação foi conduzida pelo Esquadrão de Motociclistas Asa Branca, com apoio da Rondas Especiais (Rondesp) Leste e da Operação Garra.