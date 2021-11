Polícia apreende R$ 120 mil em cocaína em Luís Eduardo Magalhães

Dois homens foram presos em flagrante por equipes da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Luís Eduardo Magalhães) por tráfico de drogas. Com a dupla, foram apreendidos 3,6 quilos de cocaína, distribuídos em quatro tabletes, e 10 gramas de crack, em um hotel localizado no bairro de Florais Lea, no centro do município, no extremo oeste da Bahia.



A polícia recebeu denúncias anônimas que alertavam sobre a localização de um foragido do sistema carcerário do estado do Piauí. "Ao ser encontrado , o suspeito acabou confessando que o homem que lhe fornecia os entorpecentes faria uma nova entrega em poucos instantes. O segundo foi achado e também detido em flagrante", detalhou o subcomandante da 85º CIPM, capitão Marcelo Pereira.



A dupla foi encaminhada para a Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães. Segundo o titular da unidade, delegado Leonardo de Almeida, além da droga, que foi avaliada pela polícia em R$ 120 mil, um carro Ford Fiesta e R$ 300 também foram apreendidos.