Polícia apreende rádios comunicadores e drogas perto de festa paredão

Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico apreendeu rádios comunicadores, drogas e facas no bairro da Boca do Rio, na noite de sábado (4). O material foi deixado para trás por suspeitos de tráfico, que aproveitavam a movimentação de pessoas que iriam para uma festa paredão nas proximidades.

Os policiais patrulhavam no bairro por volta das 23h30, quando foram informados por populares que, na rua Professor Isaías Alves de Almeida, um grupo com cerca de oito homens estava vendendo drogas próximo a um local onde aconteceria uma festa do tipo ‘paredão’.

"Verificamos as informações e, ao conferir as denúncias, com a chegada as guarnições, os homens fugiram, deixando para trás os materiais usados na venda dos entorpecentes", contou o comandante da unidade, major Valdino Sacramento.

Após a fuga, os policiais realizaram varreduras e encontraram dois rádios comunicadores com um carregador, quatro facas, 369 trouxas de maconha, 375 pinos de cocaína, uma placa de veículo com a numeração OZF 0022 e sacos para guardar as drogas.

Todo o material apreendido foi levado para a Central de Flagrantes, na Avenida Tancredo Neves.