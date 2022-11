Polícia apreende três submetralhadoras na Bahia em um intervalo de 15 dias

Em um intervalo de 15 dias, o 19° Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreendeu três submetralhadoras calibre 9mm (uso restrito). O último flagrante aconteceu, na terça-feira (15), no bairro da Bela Vista, em Jequié, no centro-sul baiano.

As equipes patrulhavam na localidade quando foram surpreendidas por homens armados. Houve confronto e um dos criminosos acabou atingido. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Além da arma, com o traficante foram apreendidos 45 pinos de cocaína, 27 pedras de crack e uma balança.

As outras duas submetralhadoras foram encontradas na última sexta-feira (4). “Continuaremos atuando com força máxima contra o crime organizado. Parabenizo todas as equipes pelo empenho incansável”, declarou o comandante do 19° BPM, tenente-coronel Reinaldo Souza.