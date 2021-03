Polícia apura morte de assessor na fazenda de Leonardo com dois tiros

A Polícia Civil de Goiás iniciou a investigação da morte de Nilton Rodrigues da Silva, conhecido como “Passim”, assessor e amigo do cantor Leonardo. Passim, 60 anos, morreu após ser atingido por dois tiros enquanto estava na fazenda do artista, que fica em Jussara, no oeste do Goiás. A principal hipótese é de que o tiro tenha sido acidental.

O delegado Kléber Toledo, responsável pela investigação, contou ao G1 Goiás que o assessor estava com uma arma, que atingiu a mão dele. Em seguida, outro tiro atingiu a perna esquerda dele.

"Chegamos à conclusão preliminar que a morte, infelizmente ocorrida, decorreu de um manuseio incorreto e imprudente de arma de fogo", afirmou o delegado.

Segundo a Polícia Civil apurou inicialmente, Passim estava sozinho numa suíte no momento do acidente. Ele foi encontrado no banheiro para onde teria corrido para tentar estancar o sangramento. Ele não resistiu à hemorragia e morreu dentro do cômodo.

Os tiros foram disparados por volta de 2h, mas o corpo da vítima foi encontrado às 12h30, segundo estimativa da Polícia Civil.

A assessoria da PTC informou ainda que equipes de Perícia Criminal e de Medicina Legal fizeram a perícia no local e no corpo com o objetivo de fornecer suporte técnico-científico às investigações da polícia.

O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, postou vídeo com Passim em seu Instagram e disse que "não dá para acreditar" na perda do amigo. Nas imagens, os dois brincam juntos e o artista pede para que o amigo não morra nunca.