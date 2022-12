Polícia baiana apreende maconha, cocaína e ecstasy em encomendas dos Correios

Uma quantidade não informada de drogas foi apreendida nesta quarta-feira (21) durante a 11ª edição da Operação Correios, realizada na Região Metropolitana de Salvador por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), através da Coordenação de Narcóticos, em conjunto com o canil da Coordenação de Operações Especiais (Coe).

Foram apreendidas porções de maconha, haxixe, tabletes de cocaína e comprimidos de ecstasy, em embalagens disfarçadas com brinquedos, bombas de ar e caixas de presente durante a ação no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas, na BR-324, na altura de Simões Filho. Segundo a Polícia Civil, essa é a última fase da operação esse ano.

A operação usa animais para ajudar a encontrar os entorpecentes. As cadelas Jade e Laika são as responsáveis por detectar a presença das drogas através do faro.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Titular da 1ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), o delegado Yves Correia ressalta a importância desta ação, que acontece de maneira contínua. “Já conseguimos nesta ação apreender um vasto material, a maioria são drogas sintéticas e tipos maconha de alto custo. O trabalho investigativo segue para identificar os remetentes”, afirma.

A maioria das embalagens apreendidas com drogas vieram de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e tinham como destino cidades do interior do estado e a capital baiana. Todo o material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para ser periciado.