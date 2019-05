Polícia busca motorista de carreta que bateu em oito veículos e matou duas pessoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz uma busca nesta quinta-feira (9) numa região de mata próximo ao km 129 da BR-135, próximo a Riachão das Neves, no Oeste da Bahia, para encontrar o motorista da carreta desgovernada que colidiu em oito veículos, deixou duas pessoas mortas e cinco feridas, uma delas em estado grave.

O acidente ocorreu por volta das 18h desta quarta-feira na Serra de Riachão, momentos após outra carreta bitrem carregada de soja derramar a carga na pista e ficar parada no acostamento. O derramamento ocorreu ao motorista fazer uma manobra para evitar colidir com uma moto que vinha em sentido contrário.

A PRF se deslocou para o local, que foi sinalizado e onde foi formada uma fileira de veículos. A PRF informou que moradores da região saqueavam a carga de soja, quando foram surpreendidos com a carreta que descia a serra desgovernada e acabou colidindo em seis carros de passeio, na viatura da PRF e na outra carreta de soja.

Segundo a PRF, as vítimas fatais, Carlos Laurêncio Batista da Silva, 54 anos, e Pedro Antônio da Silva Filho, 63, estavam saqueando a carga de soja quando foram atingidas. As outras pessoas que ficaram feridas estavam nos veículos de passeio. Todas foram levadas para o Hospital do Oeste, em Barreiras, onde estão internadas.

Os nomes dos feridos não foram informados pela PRF e nem pelo Hospital do Oeste, segundo o qual as pessoas são moradores de Riachão das Neves e foram submetidas a atendimentos. O paciente grave teve fraturas expostas, e os demais escoriações leves. Um policial rodoviário federal também foi atingido levemente numa das pernas.

Logo após a colisão, o motorista da carreta desgovernada fugiu a pé pelo mato e até o momento, segundo a PRF, não foi identificado. “Estamos fazendo as buscas na região com apoio da Polícia Militar para o encontramos”, disse o policial rodoviário federal Aleix Leite. Segundo ele, a pista foi liberada por volta das 2h30 desta quinta-feira.