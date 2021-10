Polícia Civil da Bahia prende envolvido em morte de PM do Rio

Um mandado de prisão temporária contra um homem envolvido no latrocínio do policial militar Adriano Maia Corrêa, 50 anos, sargento da PM do Rio de Janeiro, foi cumprido nesta segunda-feira (18), no Aeroporto Internacional de Salvador, durante uma ação de três unidades da Polícia Civil da Bahia.

O suspeito foi capturado no terminal por equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), após levantamentos realizados pelos policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), após serem acionados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Em março deste ano, Adriano estava em uma oficina aguardando o conserto de seu carro, quando um ladrão entrou no local e tentou roubar um cordão de ouro que usava. O PM reagiu, mas foi baleado duas vezes. O atirador fugiu com outro criminoso em uma moto.

Um deles foi preso no último dia 15, pela Polícia Civil do Rio. As investigações apontaram que ele estava no bairro de Bonsucesso, onde foi cumprida a determinação judicial da 16ª Vara Criminal daquele estado.

O homem preso nesta segunda estava na companhia de sua esposa, que acompanhou todo o processo de abordagem e condução. A formalização do cumprimento do mandado foi realizada na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). O suspeito será ouvido no Draco, antes de ser transferido ao Rio. As informações são da SSP-BA.