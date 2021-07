Polícia Civil fiscaliza infrações em postos de gasolina na Bahia

A Polícia Civil da Bahia iniciou nesta quinta-feira (8) a Operação Petróleo Real, de fiscalização e combate a fraudes nos postos de gasolina. A operação também aconteceu em outros Estados.



Na Bahia, as ações são realizadas pela Coordenação de Combate a Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor-LD), da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap/Draco)



Neste primeiro dia de operação, 20 postos de gasolina de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas foram vistoriados. A ação analisa qualidade do combustível, a validade dos produtos, a aferição das bombas de abastecimento, transparência da composição dos preços ao consumidor e outras infrações. Alguns estabelecimentos foram autuados por bombas irregulares.



"Após as verificações feitas pelo Draco, autuamos postos de diversas bandeiras em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Houve lacração de bombas por irregularidades, todas elas administrativas. Houve irregularidades sobre bombas e aferição de combustível, mas nada de adulteração e nenhum ilícito criminal", disse a delegada Márcia Pereira.



A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) e da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Além da Polícia Civil, participaram da vistoria Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Instituto Baiano de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Ibametro), Polícia Militar (PMBA) e Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).