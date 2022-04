Polícia Civil investiga duas versões de morte de passageira em assalto a ônibus em Salvador

A Polícia Civil (PC) informou, nesta segunda-feira (18), que trabalha com duas linhas de investigação para apurar os eventos que causaram a morte de Fernanda Verusca Leite Santana, de 41 anos, baleada em um ônibus do transporte público de Salvador. O crime aconteceu no último sábado (16) e a PC já solicitou as imagens do caso à empresa dona do veículo.

"Temos duas linhas de investigação. Existe a possibilidade de não ter sido um roubo em coletivo, uma vez que os pertences da passageira não foram levados. A Polícia Civil não descarta qualquer linha de apuração e está trabalhando em todas as hipóteses: inicialmente, a de um roubo em coletivo, em que o autor, pelo uso de drogas, pode ter perdido o controle ou ficou nervoso e efetuou o disparo; e uma outra vertente, de que houve outro tipo de delito", declarou o titular do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), João Cavadas.

Segundo o titular da Gerrc, a polícia aguarda a chegada das imagens do ônibus, gravadas por câmera de segurança, para enviar ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e descobrir o motivo da morte de Fernanda. "Lamentamos profundamente e sabemos que a repercussão de um delito no interior de um coletivo é muito grande, mas a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, está trabalhando para dar mais uma resposta à sociedade – o que já faz diariamente, conforme pode-se ver nos dados estatísticos, na constante redução dos números de assaltos a ônibus em Salvador", concluiu.

Os dados citados por Cavadas mostram que entre 1º de janeiro e 12 de abril de 2022, foram registrados 210 roubos a ônibus, contra 381 no mesmo período do ano passado – uma queda de 44,9%. A Polícia Civil ressalta ainda que o número de assaltos em coletivos cai há cinco anos consecutivos em Salvador. Em 2021, a redução foi de 20,5% em relação a 2020.

O crime

Segundo informações coletadas pela Polícia Civil no local do crime, além do que foi repassado pela Polícia Militar, um homem entrou no ônibus em que Fernanda estava no ponto da Estação Rodoviária e anunciou o assalto pouco depois.

Enquanto ele saqueava os passageiros, disparou uma vez, atingindo a vítima. Não há detalhes sobre como aconteceu o disparo e se ele mirou especificamente Fernanda. O crime aconteceu por volta das 20h. Ela foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas morreu em decorrência dos ferimentos.

O corpo da mulher foi enterrado nesta segunda-feira, no Cemitério Vale da Saudade, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).