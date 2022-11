Polícia Civil já tem suspeito de sequestrar e matar motoboy em Águas Claras

A Polícia Civil informou que já tem a identificação do suspeito de sequestrar e matar o entregador Alex Jesus Júnior, de 22 anos, em Águas Claras. A corporação também confirmou que o corpo encontrado na manhã desta sexta-feira (18), na Estrada do Derba, é do motoboy. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (17).

"O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já tem indicativo da autoria da morte de Alex de Jesus dos Santos Júnior, de 22 anos, cujo corpo foi localizado na manhã desta sexta-feira (18), na região da Estrada do Derba, em Salvador", informou a polícia por meio de nota.

O entregador estava a caminho da casa de uma cliente em Águas Claras, na quinta-feira (17), para fazer uma entrega de pastéis quando foi sequestrado. Um outro homem também estava com ele, mas conseguiu escapar.

Crime

Segundo informações da Polícia Militar, durante a madrugada desta sexta-feira (18), policiais militares da 3ª CIPM foram acionados para averiguar uma denúncia de um homem, vítima de sequestro, na localidade conhecida como Casinhas. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com uma vítima, que relatou ter sido sequestrada, junto com outro motoboy, por um grupo de homens armados.

Ele conseguiu fugir, mas o colega, identificado como Alex Jesus Júnior, continuou sob posse dos sequestradores. Os militares encaminharam o rapaz para a 13ª Delegacia (Cajazeiras), onde ele prestou depoimento. Os policiais fizeram rondas na região, mas não encontrou ninguém.