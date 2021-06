Polícia conduz 34 pessoas de festa para delegacia em Luís Eduardo Magalhães

Policiais militares da 85ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Luís Eduardo Magalhães) encerraram uma festa irregular que ocorria na madrugada deste domingo (12) na ciadade e conduziram 34 pessoas envolvidas na organização do evento para delegacia do município. Os policiais chegaram até o local onde ocorria a festa, um imóvel na rua S1, no Parque São José, periferia da cidade, após receberem denúncias anônimas.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais constataram a aglomeração. De acordo com o comandante da unidade, major Cristiano Silva Mendes Gouveia, a festa foi promovida por um homem com passagens por tráfico de drogas, que não teve a identidade divulgada. "Tínhamos a informação que ele vem promovendo eventos e fomos verificar", contou. O oficial revelou ainda que o imóvel também vem sendo alugado para eventos irregulares.

Além do organizador, outras 34 pessoas, entre elas adolescentes, foram encaminhadas ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) da cidade. O proprietário da casa ainda não foi identificado.