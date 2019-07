Polícia cumpre 44 mandados de prisão por tráfico no Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital faz operação nesta quarta-feira (24) para cumprir 44 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão contra suspeitos de crimes como tráfico, associação para o tráfico, roubo e homicídio na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. A organização criminosa atua em comunidades de Duque de Caxias.

Segundo a Polícia Civil, eles seriam ligados a uma quadrilha que controla a venda de drogas na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio.

Os mandados estão sendo cumpridos em comunidades como Corte 8, Parada Angélica e Santa Lúcia. As investigações começaram depois do assassinato do policial militar Douglas Fontes, em junho de 2018.

O PM foi assassinado ao ser reconhecido como policial durante assalto em Gramacho, em Duque de Caxias. Durante o reconhecimento do corpo, a mãe de Douglas passou mal e morreu.