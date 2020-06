Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em casa ligada a Bolsonaro

Um imóvel em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que consta na lista de bens do presidente Jair Bolsonaro, é alvo de mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (18).

A ação faz parte de uma operação, realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, um desdobramento das investigações sobre o esquema de "rachadinhas" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nessa operação também foi preso Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro.

O imóvel em Bento Ribeiro foi usado como um dos comitês de campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro na Zona Norte do Rio. Durante a campanha eleitoral, em 2018, Bolsonaro chegou a visitar o imóvel.

Segundo o G1, a ação dos agentes do Ministério Público durou cerca de 1 hora e, durante esse período, foi possível ouvir barulhos de marretadas nas paredes, sugerindo que os agentes quebravam a alvenaria enquanto realizavam as buscas. Os agentes saíram carregando duas sacolas.

Morava na casa Alessandra Esteves Marins, que é ligada ao gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Ela faz parte da equipe de apoio no Rio a que o parlamentar tem direito. Vizinhos contaram que ela se mudou do local há cerca de 1 mês.