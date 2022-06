Polícia cumpre mandado e prende acusado de estupro e maus tratos

O Departamento de Polícia Metropolitana, por meio da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), coordenou uma operação realizada nesta terça-feira (14), naquele município, que prendeu dois homens: um por tráfico de drogas e o outro por estupro de vulnerável e maus tratos. A primeira captura foi em flagrante e a segunda, no cumprimento de um mandado judicial.

A ação, que também teve a participação de policiais da 25ª DT/Dias D'Ávila, da 26ª DT/Vila de Abrantes, da 33ª DT/Monte Gordo e da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari), prendeu em flagrante um homem de 23 anos, que tentou fugir quando viu os policiais chegando à Rua Plakaford, no bairro Verdes Horizontes. Com o capturado, foram encontradas porções de cocaína, maconha, uma balança de precisão e munições.

Já a determinação judicial foi cumprida no bairro Dois de Julho. Um homem de 33 anos, com mandado de prisão preventiva em aberto por estupro de vulnerável e maus tratos contra menor de 14 anos, foi preso pelas equipes de investigadores. Os dois suspeitos estão custodiados e à disposição do Poder Judiciário.