Polícia cumpre mandado na 'casa abandonada' e Luisa Mell transmite ao vivo

A Polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa "abandonada" em que vive Margarida Bonetti, acusada de ter mantido uma empregada em condições análogas à escravidão entre o fim da década de 1970 e o começo dos anos 2000 nos EUA. A mansão fica em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo.

O inquérito da Polícia Civil apura se Margarida sofre de distúrbio psiquiátrico e se foi vítima de abandono de incapaz. Em live gravada pela apresentadora Luisa Mell, que atua no resgate de animais feridos, foi mostrado o interior da casa, as quais os policiais designam como "insalubre".

Além das condições de higiene, a edificação e condições sanitárias também são itens levados em consideração no inquérito.

Margarida está no local, mas não permitiu acesso ao imóvel. Os agentes tentaram arrombar a porta da casa, mas conseguiram entrar na mansão por uma janela, que foi aberta à força. Duas policiais foram as primeiras a entrar no imóvel que, logo após, abriram a porta.

Margarida foi gravada gritando com os policiais e pedindo à Luisa o seu cachorro de volta, após a apresentadora colocá-lo no colo.

No entanto, Rosa Vicente de Azevedo, irmã da mulher, negou que Margarida possua "problema de ordem mental" e se apresentou como responsável pelo sustento da irmã, em depoimento registrado no dia 11 de junho

Ela disse que Margarida deixou a mansão por medo após a janela do imóvel ter sido atingida por um tiro. Após o sucesso do podcast do jornalista Chico Felitti, o local teve uma escalada de violência, com pessoas atirando objetos no imóvel.