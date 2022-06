Polícia de Alagoas prende suspeitos de furto ao apartamento de Carlinhos Maia

A Polícia Civil de Alagoas prendeu pessoas suspeitas de participar do furto ao apartamento dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, na madrugada do dia 29 de maio. A informação foi confirmada ao g1 pela assessoria de comunicação da Polícia Civil, nesta terça-feira (7).

Ainda não há detalhes sobre as prisões e sobre quem são os suspeitos. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, os detalhes sobre a operação serão divulgados ao longo do dia, em coletiva de imprensa.

Nesta segunda, os delegados responsáveis pelo caso concederam uma entrevista coletiva. Participaram Lucimério Campos, diretor de Polícia Judiciária da Região Metropolitana, Robervaldo Davino, titular do 6º Distrito Policial, e Gustavo Xavier, delegado-geral da Polícia Civil de Alagoas.

Segundo os delegados, a polícia já tinha suspeitos do crime, mas ainda não havia pedido nenhum mandado de prisão e não podia apontar quem seriam esses suspeitos a pedido do setor de inteligência da própria Polícia Civil.