Polícia descobre galpão com carros clonados em Cajazeiras 11; homem é preso

Um homem de 53 anos foi preso por suspeita de participar de um esquema de envio de veículos roubados e clonados, em Salvador, para outros estados. A central de clonagem dos veículos roubados funcionava em um galpão localizado na rua Juscelino Kubitsche, em Cajazeiras XI.

Ele foi flagrado nesta quinta-feira (27), por uma equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Durante a ação, a polícia também identificou outros envolvidos no esquema, que atuavam adulterando sinais de identificação dos automotores.

De acordo com o delegado Nélis Araújo, titular da DRFRV, o homem preso tinha a função de ocultar os veículos roubados e os documentos após a adulteração. Além disso, ele modificava os números de chassi e as etiquetas de identificação.

A polícia conseguiu recuperar dois carros no galpão: uma Toyota Hilux, com licença de Dourados/MG, e um Fiat/Toro, com licença de Itabuna. Os veículos vão passar por perícia e o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia.