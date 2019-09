Polícia descobre rinha de galo, apreende R$ 119 mil e resgata 184 animais na BA

Uma denúncia anônima ajudou as polícias Civil e Militar a localizarem, na tarde de sexta-feira (13), uma rinha de galo na cidade de São Gonçalo dos Campos. No local, as polícias Civil e Militar apreenderam R$ 119 mil e resgataram 184 animais que eram submetidos a maus tratos.

A rinha acontecia no sítio Pôr do Sol, na zona rural do município. O espaço foi encontrado por equipes da 1ª Coorpin (Feira de Santana), da COE, do Batalhão de Choque, da Coppa e da Rondesp Leste, que cercaram o sírio. Após uma busca no terreno, foram encontradas as gaiolas com os galos e a arena onde aconteciam as lutas.

"Estamos diante de um grupo organizado. Eles distribuíam fichas com valores de apostas e possuíam também medicações para estimular os animais", explicou o titular da 1ª Coorpin, o delegado Roberto Leal.

Segundo ele, 28 homens foram autuados por maus tratos contra animais e, em seguida, liberados como determina o Código Penal. "Sabemos da participação de outras pessoas, que também serão responsabilizadas", garantiu.