Polícia destrói plantação com 5 mil pés de maconha no oeste baiano

A polícia encontrou uma plantação de maconha com 5 mil pés da droga, no Distrito de Cariparé, pertecente ao município de Riachão das Neves, no oeste baiano. Os policiais chegaram até o local, no último sábado (24), após denúncias anônimas.

Todos os pés de maconha foram destruídos. A ação foi realizada pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado, com o apoio das 83ª e 86ª CIPM Companhias Independentes da Polícia (CIPMs) de Barreiras e Formosa do Rio Preto.

De acordo com o major Giovanni Castro Damasceno, ninguém foi encontrado no local. Além da plantação, quatro sacos de maconha, sete quilos e meio da droga e três armas de fabricação artesanal foram localizados no local da plantação. O major lembrou que a droga foi incinerada e uma pequena amostra foi levada até a Delegacia Territorial (DT) de Barreiras, onde foi registrada a ocorrência.

Segundo a polícia, a droga era cultivada numa zona rural e foi erradicada no local, como explica o comandante da especializada, major Giovanni Castro Damasceno. “Essa área não é contumaz dessa prática criminosa, mas com o apoio das outras unidades, fizemos um bom resultado”, disse o major.