Polícia divulga retrato falado de ladrão que esfaqueou turista na praia de Stella Maris

Foto: Divulgação

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (5) o retrato falado do assaltante que atacou uma turista de Brasília, na última segunda-feira (28), na praia de Stella Maris. De acordo com a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), a vítima foi esfaqueada e teve o aparelho celular roubado.

Turista de Brasília, Bruna Ribeiro de Melo Pereira, 22 anos, foi esfaqueada nas costas durante o assalto. A jovem foi socorrida por uma ambulância da Vitalmed para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre seu estado de saúde.

Conforme informações da própria vítima, ela havia acabado de sair do Hotel Catussaba, onde está hospedada, para caminhar na praia. Foi quando acabou surpreendida por um bandido, que “mediante emprego de violência” anunciou o assalto, esfaqueou Bruna e levou seus óculos e celular. O caso foi registrado na Delegacia do Turista (Deltur).

A titular da Deltur, delegada Maritta Souza, informa que a denúncia poderá ser feita de forma anônima para o plantão da unidade especializada, pelo número, (71) 3116-6817. “Seguimos com as investigações e incursões para a solução desse caso, mas a colaboração da sociedade é de grande relevância para este resultado”, explicou.

Além do contato da Deltur, as pessoas podem denunciar também de forma anônima para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), pelo número (71) 3235-0000, ou 181, para quem estiver no interior do estado.