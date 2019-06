Polícia divulga retrato falado de suspeito de matar dentista no IAPI

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou, nesta quinta-feira (13), o retrato falado de um homens envolvidos no assassinato da dentista Rita de Cássia Guedes Fernandes, 59 anos. Ela foi baleada no peito durante uma tentativa de assalto, no bairro do IAPI.

A SSP informou que o carro usado pelos bandidos, um Volkswagen Fox, cor prata, que está com o vidro traseiro quebrado, também está sendo procurado. Ainda de acordo com a secretaria, o homem que teve o retrato divulgado é o responsável por atirar na vítima. A imagem foi construída com base no depoimento de testemunhas e na análise das câmeras de segurança próximas do local onde a dentista foi abordada.

Os investigadores pediram para quem tiver informações sobre o caso entre em contato pelos telefones 3235-0000 e 190. O sigilo será garantido.

O retrato falado foi produzido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), com suporte dos Departamentos de Crime Contra o Patrimônio (DCCP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia Metropolitana (Depom).

O crime

Rita de Cássia foi abordada por dois homens quando dirigia na Rua Professor Moura Bastos, próximo à localidade da Divineia, no IAPI, depois que deixou o ambulatório do Hospital Ana Nery, na Caixa D'água, onde trabalhava havia pouco mais de um ano.

Ela estava em baixa velocidade quando foi abordada pelos criminosos e, antes de fugir, foi baleada no peito. A dentista conseguiu dirigir até a Avenida San Martin, onde foi socorrida por uma viatura da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Liberdade), que passava pelo local, para o Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o delegado Adailton Adam do Departamento de Crime contra o Patrimônio (DCCP), responsável pela investigação, Rita de Cássia teve o carro seguido por criminosos que estavam em outro veículo. Uma das imagens que estão em poder da polícia mostra o momento em que o Ford Ka prata de Rita era acompanhado pelo Fox prata dos bandidos.

“Na imagem dá pra ver a movimentação dos veículos, mas não dá para ver a quantidade de ocupantes do Fox prata, pois a câmera só mostrar o teto dos carros. Mas dá pra ver nitidamente que o carro da dentista era seguido”, destacou o delegado que ainda está checando as imagens que foram coletadas até agora pela investigação.

Rita de Cássia também trabalhava no ambulatório da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela.