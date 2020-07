Polícia diz que corpo de Naya Rivera, de Glee, pode nunca ser encontrado

A polícia da Califórnia trata como difíceis as chances de que o corpo de Naya Rivera, a Santana, da série Glee, seja encontrado. De acordo com informações do site Entertainment Tonight, as autoridades culpam as condições do lago e a visibilidade do local e cogitam que o corpo nunca será achado.

Em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira (9), o sargento Kevin Donoghue explicou que "neste particular lago, nesta área, há muita árvores e plantas dentro da água. Isso faz com que as buscas sejam complicadas e pouco seguras para os mergulhadores".

"Se o corpo ficou enroscado em algo sob a água, ele pode nunca emergir. Não sabemos", acrescentou.

Desde quinta, a polícia trata a operação não como uma busca por Naya viva, mas como a recuperação de seu corpo. Apesar das dificuldades, o sargento diz que estão sendo feitos todos os esforços possíveis.

A atriz desapareceu durante um passeio de barco em um lago no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. O corpo vem sendo procurado nas águas do Lago Piru, que fica a aproximadamente 90 km a noroeste do centro de Los Angeles.

A emissora KNBC informou na quarta (7) que Rivera alugou um barco no pontão no lago Piru e que seu filho foi encontrado dentro dele, vestindo um colete salva-vidas. A identificação de Rivera foi encontrada no barco. O garoto está com o pai, de quem Naya era separada.

