Polícia do Exército faz treinamento para Operações de Garantia da Lei e da Ordem

Quem passou pela Orla marítima de Salvador na manhã e início da tarde desta terça-feira (21) estranhou a presença de homens do Exército, fardados e armados, no que parecia ser uma especie de blitz. Mas, de acordo com informações do próprio Exército, o grupo passava por um trenamento de rotina, que vai continuar na quarta-feira (22).

Os homens, integrantes do 6º Batalhão de Polícia do Exército (PE), fazem em Salvador um exercício de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), com atividades de posto de controle e bloqueio de vias urbanas e patrulhamento motorizado. As informações, da 6ª Região Militar, apontamq ue o exercício conta com o apoio dos órgãos de Segurança Pública, como Polícia Militar da Bahia, Guarda Civil Municipal e Transalvador. A PM disse que não foi solicitada para apoiar treinamentos da Polícia do Exército.

Ainda segundo o Exército, os treinamentos faze parte da rotina do Batalhão e não podem parar, mesmo durante a pandemia, porque "as Forças Armadas precisam se manter prontas para as situações reais de defesa da Nação e para as demais missões constitucionais, como, por exemplo, Segurança por GLO".