Polícia encontra 10 kg de cocaína enterrados em matagal na BA 526

Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico encontraram 10 kg de cocaína, na tarde desta segunda-feira (11), após denúncias de homens armados em uma região da BA 526, próxima ao Centro de Abastecimento da Bahia (Ceasa). Um suspeito foi conduzido para a delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, os informes apontavam a presença de um grupo com cerca de 20 homens armados na localidade conhecida como ‘Casinhas’, na rodovia Cia Aeroporto. Os policiais montaram um cerco e, ao perceberem a presença das guarnições, os suspeitos correram para uma área de mata fechada.

“Nós conseguimos alcançar um dos criminosos com um simulacro enquanto entrava no matagal. Os outros conseguiram escapar, mas seguimos em rondas para identificar e prender esses indivíduos”, contou o comandante da Rondesp Atlântico, Valdino Sacramento.

Durante varreduras, os PMs se depararam com um acampamento utilizado pelo bando para se abrigar e armazenar as drogas. Dentro de um tonel escondido em um buraco estavam os quilos de entorpecentes, divididos em tabletes, avaliados em R$ 15 mil. Foram encontrados ainda cinco explosivos artesanais, sacos com pinos para guardar a droga e uma balança.

O suspeito, juntamente com o material, foi levado para a sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Responsável pelo caso, o delegado Odair Carneiro contou que o homem já possuía passagem pela polícia por roubo.

“Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e uso ilegal de explosivos. Segue preso à disposição da Justiça”, contou.