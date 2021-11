Polícia encontra cabo enrolado na hélice de avião de Marília Mendonça

A Polícia Civil de Caratinga encontrou um cabo enrolado na hélice do avião que caiu com Marília Mendonça e outros cinco ocupantes na última sexta-feira (5). A descoberta aconteceu nesta segunda-feora (8), após o término do recolhimento de materiais periciais.

O delegado regional da Polícia Civil de Caratinga, Ivan Lopes Sales, afirmou, no entanto, que não dá para afirmar que o cabo é o que se rompeu na torre de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

“É fato de que tem um cabo enrolado na hélice. Agora, a gente só vai poder afirmar que esse cabo é o cabo que se rompeu quando a perícia tiver o laudo pericial”, explicou ao g1.

O delegado informou ainda que os destroços da aeronave serão encaminhados ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (9). Já os motores irão para Sorocaba (SP), ainda sem horário definido.

“Em comum acordo com o Cenipa, definimos que a aeronave vai ser destinada ao Rio de Janeiro para que eles realizem a perícia. Se porventura a Polícia Civil achar necessário realizar outras perícias, ela [a aeronave] estará lá à disposição também”, informou.