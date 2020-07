Polícia encontra esconderijo subterrâneo de facção com drogas e armas em São Gonçalo

A polícia encontrou um esconderijo subterrâneo de uma facção responsável por tráfico de drogas e homicídios, na capital baiana, na tarde de terça-feira (28). No local havia carabina, coletes balísticos, munições e cerca de 30 kg de entorpecentes. O flagrante foi feito por equipes da Operação Gêmeos e do Batalhão de Choque. Um homem acabou morto na ação e outro foi preso.

A operação foi iniciada pela Gêmeos, após denúncia de homens armados, no bairro de São Gonçalo. Na área de mata fechada, os PMs avistaram um grupo que reagiu atirando. Um traficante acabou alcançado e preso com uma revólver calibre 38 e drogas.

As equipes continuaram a perseguição e houve novo ataque dos criminosos. Um integrante da quadrilha acabou ferido, foi socorrido, mas não resistiu. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, carregador, munições e entorpecentes.

Sabendo da possibilidade de materiais enterrados, a Operação Gêmeos solicitou apoio da Companhia de Operações com Cães (COC) do Batalhão de Choque. O cão Ajax, da raça Pastor Alemão, foi solto no terreno e indicou o local do possível esconderijo.

Apos escavação, os PMs encontraram uma carabina calibre 44, sete coletes balísticos, 26 tabletes de maconha e de pasta base de cocaína, munições de fuzil, 1.020 pedras de crack, 323 reais e embalagens plásticas.

Foto: Divulgação/SSP

O material e o preso foram apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Diariamente empregamos nossas equipes dando apoio em áreas sensíveis. Continuaremos nesse cerco contra o tráfico", disse o comandante do Policiamento Especializado (CPE) da PM, coronel Sérgio Freire.