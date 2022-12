Polícia encontra mais material explosivo no Distrito Federal

A Polícia Miliar encontrou mais material explosivo no Distrito Federal neste domingo (25). Segundo o portal Metrópoles, na região do Gama foram localizados coletes balísticos e capas, além das bombas.

O esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais da PMDF foi ao local e fez a detonação controlada do material por volta das 22h30.

A Polícia Civil do DF ainda vai investigar a origem deste material e as circunstâncias em que ele foi deixado no local.

Ainda não há confirmação se esse episódio tem relação com a tentativa de atentado ao Aeroporto de Brasília.