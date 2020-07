Polícia encontra tubarão e cobras em casa de amigo de estudante picado por naja

Um criadouro ilegal de animais exóticos foi localizado dentro de uma casa, no Distrito Federal. Na residência, havia um tubarão-lixa, ameaçada de extinção. O caso pode ter relação com o do estudante de veterinária Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, picado por uma cobra naja que criava, sem autorização legal. Ele está internado e apresentou necrose nos braços e lesões no coração.

Os policiais chegaram ao local depois de uma denúncia anônima. Segundo o jornal Correio Braziliense, a casa onde o animal estava é de um dos amigos do estudante, apontado pela polícia como dono de outras 16 cobras exóticas criadas ilegalmente. O nome dele não foi divulgado. No criadouro, além do tubarão, foram encontrados outros animais aquáticos, cobras e aves.

O estudante de veterinária picado pela naja fazia parte de um grupo voltado para jovens da classe alta que comercializava e estudava animais exóticos, de acordo com o Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal.

O delegado Ricardo Bispo, da 14ª Delegacia de Polícia Civil, contou ao UOL que existe a suspeita de que mais serpentes exóticas do estudante estejam escondidas.