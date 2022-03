Polícia encontrou cocaína no quarto de Taylor Hawkins: 'Sentiu dor no peito'

A Secretaria de Saúde de Bogotá, na Colômbia, encontrou substância similar a cocaína no quarto onde Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, estava hospedado. Hawkins foi encontrado morto na noite de sexta-feira (25).

A Procuradoria Geral da República divulgou na noite deste sábado (26) um laudo preliminar que apontou ao menos 10 tipos de substâncias após exame toxicológico no corpo do baterista. Entre as substâncias estão THC (maconha), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepinas e opioides.

#ATENCIÓN | Comunicado oficial de la #Fiscalía General de la Nación sobre la muerte del ciudadano extranjero Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters. pic.twitter.com/K3Z7Ss9wcO — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 26, 2022

O relatório preliminar da polícia aponta que “a causa da morte ainda não foi identificada mas, de acordo com a versão de testemunhas, o caso pode estar associado ao consumo de substâncias narcóticas”.

Em nota divulgada neste sábado (26) a polícia colombiana disse que o músico teria sentido dor no peito antes de morrer. "A Central de Regulação de Urgências e Emergências da cidade recebeu o relatório sobre um paciente com dor no peito em um hotel ao norte da cidade. Uma ambulância foi enviada para atender o caso". explicaram.

A Secretaria Distrital de Saúde também emitiu nota. "A profissional de saúde que atendeu a emergência indicou que realizou as respectivas manobras de reanimação; no entanto, não houve resposta e o paciente foi declarado morto".

Morte

A notícia da morte do baterista foi divulgada pela própria banda nas redes sociais. “A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda do nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e sua gargalhada contagiante viverão conosco para sempre. Nossos corações estão com sua mulher, seus filhos e sua família, e pedimos que a privacidade deles seja tratada com o maior respeito nessa hora inimaginavelmente difícil”, diz o comunicado do grupo.

O Foo Fighters cancelou o resto da turnê sul-americana, incluindo o show no Lollapalooza Brasil, que aconteceria domingo (27).