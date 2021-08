Polícia faz busca por homem que aparece em vídeo matando cães a machadadas

Foto: Reprodução/O Povo Online

Um homem está sendo procurado pelas polícias Civil e Militar do Cearpa após matar cachorros a machadadas e filmar o crime na cidade de Campos Sales, no interior do Ceará.

Durante as buscas, que ocorreram nessa segunda-feira (16), um local com ossadas de animais foi localizado, em um sítio na zona rural do município.

Ainda durante as diligências, um machado, possivelmente utilizado no crime, foi apreendido. As informações são da Rádio CBN Cariri.

“No sítio, foram localizadas inúmeras ossadas de animais, cachorros e gatos, e foram apreendidos arma de fogo e animais silvestres. Os infratores já foram identificados”, informa Bruno Fonseca, titular da Delegacia Municipal de Campos Sales.

Outro homem, suspeito de ter filmado o crime, foi detido e conduzido para a Delegacia Municipal de Campos Sales, onde foi ouvido.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por não ter confirmação do envolvimento dele nos crimes, ele foi liberado, mas segue sendo investigado.

A pena para maus tratos ou matar o animal seja cão ou gato é de 2 a 5 anos de detenção e multa.