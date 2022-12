Polícia faz operação contra milicianos que atuam na Chapada Diamantina

Suspeitos de atuarem em uma milícia na cidade de Piatã, na Chapada Diamantina, são alvo de uma operação na manhã desta sexta-feira (16). Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Piatã.

A segunda fase da “Operação Cold” cumpre mandados de busca e apreensão. Na primeira etapa realizada em outubro deste ano, dois policiais militares foram presos, ambos acusados de homicídio.

A dupla é suspeita de integrar uma milícia que atua no município de Piatã e cidades vizinhas. As investigações apontam que o grupo cometia assaltos à comerciantes, forçando os empresários a contratar serviços de segurança particular.

Além dos dois PMs presos na primeira fase, outras quatro pessoas, essas apontadas como mandantes, também foram capturadas. Um quinto integrante do bando segue foragido.

A ação conjunta é deflagrada por equipes da Força-Tarefa de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsão Mediante Sequestro da Secretaria da Segurança Pública, através da Corregedoria Geral, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e da Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp), ambos do Ministério Público (MP).