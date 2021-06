Polícia faz operação contra suspeitos de roubos a bancos em Salvador e RMS

Uma operação de combate a roubos a bancos foi deflagrada em Salvador e Região Metropolitana na manhã desta terça-feira (15). Cerca de 100 policiais participam da ação. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão.

Participam da “Operação Aerarium”, equipes dos Departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE), com o apoio de guarnições da Polícia Militar.

O diretor do Draco, delegado José Bezerra, destaca a importância da integração. “Esta operação é uma sequência de uma série de ações da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, hoje com o objetivo essencial de coleta de elementos probatórios e prisões”, comentou.

Participam das ações, o Comando de Operações Policiais Militares (COPM), os Comandos de Policiamentos Regionais Atlântico (CPRC-A), Baía de Todos os Santos (CPRC-BTS), Região Metropolitana (CPRC-RMS), e das Companhias Independentes de Policiamento Tático - Atlântico (CIPT-A) e Baia de Todos os Santos e (CIPT-BTS).